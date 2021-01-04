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Испания вновь стала главными воротами в ЕС для нелегальной миграции

Photo by photog_at on Foter.com / CC BY

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев УВКБ, в 2020 году количество прибытий на испанское побережье превысило количество прибытий, зарегистрированных в остальных странах Средиземноморья, на этот раз из-за реактивации маршрута на Канарские острова, самого опасного для достижения Европы.

В отсутствие точных данных Испания зарегистрировала более 41 000 въездов по суше и по морю по сравнению с 34 100 въездами в Италии и 15 500 в Греции.

В 2020 году число незаконных въездов по сравнению с 2019 годом увеличилось на 30 проц.

Более половины прибывших в 2020 году добрались до Канарских островов с такой интенсивностью, какой не наблюдалось с 2006 года, когда острова были местом назначения более 31000 человек в период так называемого «кризиса Кайукос».

Повторное открытие маршрута на Канарские острова было шагом, запланированным испанскими силами безопасности, которые предполагали, что, как только Марокко, финансируемое ЕС, ужесточит контроль на севере страны, потоки будут перенаправлены на побережье Атлантического океана. Однако власти не учли социально-экономические последствия пандемии COVID-19, которая привела к крупнейшему миграционному кризису за полтора десятка лет на Канарских островах.

Ощущение одиночества Канарских островов перед лицом кризиса вызвало напряжение у региональных властей, которые продолжают требовать солидарного распределения мигрантов в остальных автономных сообществах страны, и пробудило ксенофобию у населения, которое особенно пострадало от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Только в этом году на Канарские острова прибыло более 18 000 беженцев.

Около 7000 иммигрантов по-прежнему содержатся в пустующих из-за пандемии отелях, ожидая перевода в шесть макролагерей, что является обязательством исполнительной власти принять их и оставить на архипелаге до будущей депортации.

Тем не менее, возвращение в Мавританию, Сенегал или Марокко по-прежнему ограничено после нескольких месяцев закрытия границ из-за коронавируса. После подтверждения Сенегалом и Мавританией своих обязательств принять возвращенных мигрантов, Испании удалось договориться с Марокко о возвращении своих граждан, которые составляют более половины прибывших на архипелаг.

Невиданную ранее активность переживает миграционный маршрут из Алжира. Эта североафрианская страна погрязла в политическом, медицинском и финансовом кризисе, и, несмотря на то, что она интенсивно сотрудничает с Испанией в борьбе с нелегальной миграцией, не требуя взамен денег, как это делает Марокко, эмиграция ее молодежи усилилась в последние два года.

В 2020 году более 11 200 алжирцев высадились на берегах Балеарских островов, Аликанте, Мурсии, Альмерии и Гранады.

По данным МВД Испании, алжирцы являются второй по численности национальностью после марокканцев, представители которой нелегально прибывают в эту страну.

Цифры нелегальной миграции в конечном итоге определяют миграционную политику, особенно отмеченную руководящими принципами Министерства внутренних дел, но они представляют собой очень небольшую часть явления в Испании, где в настоящее время легально проживают 5,8 миллиона мигрантов.

По данным Национального института статистики (INE), только в 2019 году в стране обосновалось 666 022 иностранца. Эти данные показывают, что подавляющее большинство мигрантов прибывает легально, хотя значительная часть из них позже сталкивается с множеством бюрократических препятствий, чтобы легализоваться или сохранить свои разрешения. Самый высокий рост численности мигрантов был отмечен, прежде всего, в группе венесуэльцев, колумбийцев и гондурасцев.

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