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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла подтвердил, что Испания вошла в «фазу стабилизации» в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр обнародовал последние данные, подчеркнув, что ежедневный рост подтвержденных случаев инфицирования в период с 15 по 25 марта составлял 20 проц и в настоящее время составляет 12 проц. «Принятые меры дают свои результаты, и цель этой недели – продолжить снижение», — заверил С.Илла.

Отметим, что в Испании инфицированы COVID-19 94 417 человек, излечились 19 259 человек, скончались 8189 человек.