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Испания выиграла восемь «туристических оскаров»

Фото из открытых источников

На острове Мадейра состоялось торжественное награждение World Travel Awards (WTA) 2019 года среди стран Европы.

Эти важные награды, признанные «Оскаром туризма», присудили, среди прочего, Санкт-Петербургу как лучшему «туристическому городу в Европе», в то время как Португалия повторно получила титул «Главного туристического направления Европы», а Мадрид был назван «Лучшим местом для проведения встреч и конференций». Грузинский Батуми получил звание «Развивающегося туристического направления», а Мадейра стала «Ведущим островным направлением Европе».

Среди лучших отелей на континенте выделяются Hilton Hotels & Resorts, награжденные в год своего столетия как «Лучший гостиничный бренд в Европе», а также  InterContinental Holtels & Resorts завоевал награду «Лучший бренд для делового туризма».

Среди испанцев, помимо вышеупомянутой награды Мадрида как основного места для встреч и конференций в Европе, отель La Manga Club Príncipe Felipe стал ведущим курортом класса люкс в Европе; отель Hilton Diagonal Mar Barcelona — лидером в области встреч и конференций; Las Colinas Golf & Country Club (Коста Бланка) получил награду как лучшую курорт в Европе 2019; La Manga Club — лучший спортивный центр Европы 2019 года; и Kempinski Hotel Bahía — лучший развлекательный и ресторанный комплекс. Приз за ответственный туризм в Европе в 2019 году был вручен Dark Sky Alqueva, Португалии и Испании. Ведущей региональной авиакомпанией стала Vueling Airlines.

espanarusa.com

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