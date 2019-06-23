Испания выиграла восемь «туристических оскаров»

Фото из открытых источников

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На острове Мадейра состоялось торжественное награждение World Travel Awards (WTA) 2019 года среди стран Европы.

Эти важные награды, признанные «Оскаром туризма», присудили, среди прочего, Санкт-Петербургу как лучшему «туристическому городу в Европе», в то время как Португалия повторно получила титул «Главного туристического направления Европы», а Мадрид был назван «Лучшим местом для проведения встреч и конференций». Грузинский Батуми получил звание «Развивающегося туристического направления», а Мадейра стала «Ведущим островным направлением Европе».

Среди лучших отелей на континенте выделяются Hilton Hotels & Resorts, награжденные в год своего столетия как «Лучший гостиничный бренд в Европе», а также InterContinental Holtels & Resorts завоевал награду «Лучший бренд для делового туризма».

Среди испанцев, помимо вышеупомянутой награды Мадрида как основного места для встреч и конференций в Европе, отель La Manga Club Príncipe Felipe стал ведущим курортом класса люкс в Европе; отель Hilton Diagonal Mar Barcelona — лидером в области встреч и конференций; Las Colinas Golf & Country Club (Коста Бланка) получил награду как лучшую курорт в Европе 2019; La Manga Club — лучший спортивный центр Европы 2019 года; и Kempinski Hotel Bahía — лучший развлекательный и ресторанный комплекс. Приз за ответственный туризм в Европе в 2019 году был вручен Dark Sky Alqueva, Португалии и Испании. Ведущей региональной авиакомпанией стала Vueling Airlines.