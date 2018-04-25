Испания закупает медицинские принадлежности и оборудование из Китая на 432 миллиона евро

В ближайшие недели в Испанию поступят 550 миллионов масок, 5,5 миллиона тестов и 950 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам министра здравоохранения Сальвадора Иллы, Испания официально оформила контракт на закупку медицинских принадлежностей и оборудования из Китая для борьбы с коронавирусом на сумму 432 миллиона евро. «На этой неделе ожидается первая поставка материалов», — сказал министр.

Глава минздрава напомнил, что правительство активизирует местное производство всех этих категорий медицинских средств.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, Испания уже обогнала Китай по количеству смертных случаев от коронавируса с 3434 случаями. В Китае, где пандемия уже находится под контролем, число погибших составляет 3287 человек. С этими цифрами Испания становится второй страной в мире по количеству смертей от коронавируса, уступая лишь Италии (с более чем 6800).