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Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров

Фото pixabay.com

В связи с участившимися кражами на пляжах Барселоны местная полиция решила проявить заботу о жертвах воров, оставшихся без одежды, в одних купальниках и плавках, пишет El País.

Им положены комплекты, которые включают шорты, футболку, шлёпанцы и билет на метро в один конец. В случае с нудистскими пляжами такая помощь особенно актуальна.

С 27 мая по 21 августа такие комплекты получили 174 жертвы пляжных воров. А число обращений в полицию составило 853. Задержаны 137 человек. Как сообщает издание, каждый год число краж на пляжах Барселоны стремительно растет. 

Специально сформированные полицейские группы начали с 27 мая патрулировать десять пляжей Барселоны. Патрулирование продлится до конца сентября. Полицейские передвигаются пешком, на скутерах, машинах, велосипедах, лодках и квадроциклах, приспособленных к песку.

Noticia.ru

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