Испанские магазины смогут ограничивать продажу продуктов в одни руки

Власти Испании разрешили магазинам ограничивать в исключительных случаях количество продуктов, которые они могут продать одному покупателю, следует из Королевского декрета.

«В исключительных случаях, когда существуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, которые это оправдывают, коммерческие учреждения могут временно приостановить действие… запрета на ограничение количества товаров, которые могут быть приобретены каждым покупателем. Такие меры должны быть обоснованными и должны приниматься соразмерно, когда это необходимо, для предотвращения нехватки запасов и обеспечения доступа потребителей на справедливых условиях», — говорится в документе.

Испанское правительство выделило 16 миллиардов евро помощи на смягчение последствий кризиса (шесть миллиардов евро в виде помощи и снижения налогов, десять миллиардов на государственные кредиты) — в том числе на компенсацию части расходов потребителей на покупку бензина, дизеля, газа (20 центов за каждый литр, всего 1,4 миллиарда евро), прямую помощь транспортным компаниям (миллиард евро), увеличение на 15% минимального прожиточного минимума на ближайшие три месяца, также был установлен лимит в 2% на возможное повышение цены на аренду из-за инфляции.