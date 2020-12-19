Испанский конгресс одобрил легализацию эвтаназии

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Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг законопроект об эвтаназии. В результате голосования его поддержали 198 из 350 парламентариев.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Сената (верхняя палата парламента), передает ТАСС. Согласно прогнозам, он может вступить в силу в первой половине будущего года.

Инициатива была представлена Испанской социалистической рабочей партией. Закон разработан с целью регулирования права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает «невыносимые физические или психические страдания» без возможности излечения или улучшения.

Согласно инициативе, запросить эвтаназию сможет совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Это решение должен принять только сам пациент, причем он должен будет подтвердить свое желание не менее четырех раз. Кроме того, запросивший эвтаназию сможет в любой момент отозвать свое заявление или попросить отсрочки.

Запрос будут оценивать врачи, а также специальная комиссия, следящая за соблюдением закона. В случае, если все требования выполнены надлежащим образом, больной сможет воспользоваться своим правом, приняв необходимый препарат, либо при помощи врача.