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Испанскую разведку возглавит женщина

  • Фото pixabay.com

Пас Эстебан Лопес станет новым директором Национального разведывательного центра (НРЦ) Испании. Об этом журналистам сообщили в пятницу в правительстве королевства.

Как сообщает ТАСС, Ее назначение будет одобрено в ходе заседания Совета министров, которое должно состояться 4 февраля. «Она станет первой женщиной в истории испанской демократии, которая возьмет на себя эту ответственность во главе НРЦ — организации, которая координирует работу около 3,5 тыс. человек и которая выполняет задачу по снабжению председателя правительства и правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной арене», — добавили в кабмине страны.

Пас Эстебан Лопес родилась в Мадриде в 1958 году. Она сменит на посту главы разведки Феликса Санса Рольдана, который ушел в отставку в связи с истечением срока его полномочий, предусмотренного законом.

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