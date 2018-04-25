Использование Клайпедского терминала выросло до 48%

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В первом полугодии этого года использование Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросло на 5 проц. пунктов до 48%.

Эффективность деятельности терминала растет второй год подряд. В январе-июне на нем побывали 35 газовозов –с учетом результатов первого полугодия это крупнейшее их количество с начала деятельности терминала утверждает оператор терминала СПГ–компания Klaipedos nafta.

По данным компании передачи природного газа Amber Grid, терминал СПГ в этом году обеспечил 72% газа, поставленного потребителям в Литве и в других Балтийских странах.

«Это почти в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года, когда поставки газа с терминала составляли 43%. Очевидно, что импортеры с учетом цен на газ, поставляемый по трубопроводам, и мировые цены на СПГ выбирали последний», – отметила в пресс-релизе Klaipedos nafta временный коммерческий директор Юргита Шилинскайте-Венсловене.

По ее словам, клиенты терминала СПГ активно пользуются возможностью приобрести более дешевый газ, а также возможностью держать газ в Инчукалнском хранилище газа в Латвии.

По происхождению грузов 60% газа на терминал в этом году было поставлено из Норвегии, почти 26% – из США, оставшуюся часть составляли грузы, приходившие небольшими газовозами из России. Грузов из США в этом году было получено больше все с начала деятельности терминала.