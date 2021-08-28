Использование межсетевых данных превысило допандемийный уровень – Telia

Использование межсетевых данных (роуминга) летом превысило допандемийный уровень, сообщает телекоммуникационная компания Telia.
Как отмечает предприятие, в июне, июле и неполном августе литовские клиенты за рубежом передали более 440 терабайт мобильных данных – на треть больше, чем в прошлом году, и на 15% больше, чем за такой же период в допандемийном 2019 году.
Менеджер Telia по делам частных клиентов Нортаутас Луопас говорит, что летом абоненты пользовались мобильной связью в 108 странах мира, больше всего данных они передали, находясь в Германии, Польше, Латвии, а также в странах Скандинавии и Южной Европы.
Как отмечает Telia, абсолютный рекорд был установлен в июле, когда клиенты компании передали 179,5 терабайта данных – почти вдвое больше, чем в прошлом году, и на треть больше, чем в 2019 году.
Между тем посетившие Литву туристы из-за рубежа до конца августа передали посредством мобильного интернета более 720 терабайт данных, только в рекордный июль было переслано 325 терабайт данных. В Литве активнее всего используют роуминг приехавшие из Великобритании, Норвегии, Германии, Дании, Латвии.