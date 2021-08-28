Использование межсетевых данных превысило допандемийный уровень – Telia

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Использование межсетевых данных (роуминга) летом превысило допандемийный уровень, сообщает телекоммуникационная компания Telia.

Как отмечает предприятие, в июне, июле и неполном августе литовские клиенты за рубежом передали более 440 терабайт мобильных данных – на треть больше, чем в прошлом году, и на 15% больше, чем за такой же период в допандемийном 2019 году.

Менеджер Telia по делам частных клиентов Нортаутас Луопас говорит, что летом абоненты пользовались мобильной связью в 108 странах мира, больше всего данных они передали, находясь в Германии, Польше, Латвии, а также в странах Скандинавии и Южной Европы.