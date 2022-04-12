Использование химоружия в Украине может изменить отношение государств — Анушаускас

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Использование химического оружия в войне России против Украины может повлиять на страны, сомневающиеся относительно предоставления серьезной помощи Киеву, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он сказал это, комментируя неподтвержденные сообщения об использовании химического оружия в Мариуполе, который пытаются занять российские войска.

«В случае подтверждения будет эффект, как и от убийств в Буче, который позволяет сомневающимся странам подключиться к поддержке Украины. Если есть сомневающиеся относительно поставок тяжелых вооружений или вообще в возможности поддержки Украины, то ситуация может измениться», — сказал Анушаускас журналистам в Сейме во вторник.

Он сказал это, выслушав онлайн-обращение украинского президента Владимира Зеленского к Сейму Литвы.

По словам министра, в военном смысле использование химического оружия к изменениям не приводит.

«Всем известно, что химическое оружие в малых количествах не было и не будет эффективным средством. Оккупант может использовать (его) вдали от линии фронта. Тогда возможен какой-нибудь эффект запугивания, однако в военном отношении это оружие, которое не имеет значения для самих боевых действий», — сказал Анушаускас.

По его словам, 90% членов НАТО поставляют оружие Украине, одна десятая часть пока этого не делает в силу иной позиции или отсутствия таких возможностей.

Украинские военные и депутат Украины Иванна Климпуш недавно заявили, что Россия в понедельник использовала в Мариуполе неизвестное вещество, вызывающее у людей нарушения дыхания.

Соединенное Королевство сообщило, что пытается проверить эту информацию.

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