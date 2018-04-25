Использовав резерв фонда Содры, еще останется 100 млн евро

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В связи с тем, что в период карантина выросли расходы и сократились доходы литовского Фонда социального страхования (Sodra), начали использовать резерв фонда в 600 млн евро. Глава фонда Юлита Варанаускене отмечает, что резерв не только не будет полностью израсходован, но еще и останутся 100 млн евро.

«Карантин длился три месяца, еще два месяца мы ждем, и есть возможность для затронутого бизнеса не платить или отложить взносы социального страхования. Выплаты по болезни, которые связаны с ситуацией с пандемией, компенсирует правительство из госбюджета», – сказала она на пресс-конференции в четверг.

«С учетом всего этого, мы подсчитали, что к концу года резерв фонда не только не израсходуется, но и останется еще 100 млн евро», – добавила Ю. Варанаускене.

Она подчеркнула, что в последнее время ситуация улучшается и в сфере взносов. По ее словам, в марте сборы Фонда соцстрахования были на 62 млн меньше плана, а в апреле – на 50 млн евро, в мае же эта разница не должна превысить 40 лмн евро.

В резерве фонда за докризисный период 2018-2019 годов накоплено около 600 млн евро, разрешение на их использование правительство выдало в конце мая.

Утвержденный сеймом показатель доходов бюджета Фонда соцстрахования составляет 4,894 млрд евро, а расходов – почти 4,55 млрд евро.