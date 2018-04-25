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Виленский Вестник

Испытание ненастьем

Фото BFL/Паулюса Пеляцкиса

Температурные качели, характерные для нынешней погоды, когда жара сменяется сильными ливнями и даже градом, приводят к повреждениям городской инфраструктуры, некоторые дороги оказываются непроезжими.

Так, в ходе ураганного ветра даже была повреждена крыша одного из торговых центров. Сильный ливень затопил и несколько этажей здания муниципалитета в Вильнюсе. Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас проинформировал BNS, что во время бури на прошлой неделе ночью был затоплен его кабинет и другие помещения на верхних этажах здания муниципалитета. «Утром вода стояла в коридорах, в кабинетах, она попала сюда через окна и крышу, пострадали мебель, документы», – сказал вице-мэр. 

По его словам, вода из-за сильного ливня и бокового ветра могла попасть через зазоры между стеклопакетами. «Вода и на других этажах, но там не образовались бассейны. Помещения застрахованы, приезжали страховщики. Во время карантина мы научились работать удаленно, компьютер – переносной, поэтому пока придется работать в другом месте», – сказал В. Бенкунскас.

ЗАО Grinda осуществляет ремонт и присмотр за улицами и дворами столицы, устраняет аварийные ситуации. Городские службы дежурят на улицах города, устраняя последствия бури, – убирают поваленные деревья, чистят канализационные решетки. «Очевидно, что профилактика таких затоплений – весенняя чистка труб – значительно уменьшила последствия ливней, поэтому критический ущерб инфраструктуре не был нанесен», – сказал представитель ЗАО Grinda Кястутис Вайцекутис. 

Он обратил внимание на то, что ливень еще раз показал проблемные места города: на ул. Т.Нарбуто, Вяркю и Карейвю проводят реконструкцию дождевой канализации. На ул. Т.Нарбуто работы должны завершиться в августе. Параллельно готовится к реконструкции дождевая канализация в других «горячих» точках – ул. Саванорю-Гирайтес, Шяшкинес, Гяляжине Вилко.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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