Испытание непогодой

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Синоптики прогнозируют, что этой зимой будут сложные погодные условия. Готовы ли городские службы совладать с такими вызовами или вильнюсцам и гостям столицы придется по-прежнему получать травмы и терять трудоспособность? Станет ли приоритетным в работе мэрии порядок на городских улицах?

Комментируя для «ЛК» планирование работ по уборке городских территорий, руководитель отдела по благоустройству города и охране окружающей среды Гинтаутас Руновичюс отметил, что за своевременную и качественную уборку в городе тротуаров, скверов, дворов жилых домов, лестниц ответственны три компании „Mano aplinka“, ЗАО „VSA“ и „Stebulė“.

Муниципалитет установил четкие и ясные критерии по уборке городских территорий, пояснил Г. Руновичюс. Тротуары следует очищать сразу после снегопада или обледенения. В первую очередь убирают тротуары возле остановок общественного транспорта, лестницы и тротуары возле улиц и репрезентативные улицы и тротуары, а затем дворы жилых домов.

Если компании, отвечающие за порядок в городе, не убирают или не убирают должным образом во дворах, муниципалитет не заплатит им за такую работу.

«Вильнюсцы могут сообщить о неубранных или скользких тротуарах или неубранных дворах как в сянюнию, так и в Вильнюсское городское самоуправление, в отдел по благоустройству города. Мы будем благодарны жителям за оперативно предоставленную информацию, которая позволит улучшить ситуацию с уборкой улиц по сравнению с прошлыми годами», — сообщает Вильнюсская мэрия.

Уборку городских магистралей выполняет ЗАО Grinda. «Наша обязанность – обеспечить, чтобы минусовая температура не препятствовала безопасному движению – как в центре города, так и на окраинах. Для обеспечения качественной уборки улиц в зимний период были назначены территориальные руководители работ. Как и в прошлом году, будут проводиться профилактические работы накануне возможного снегопада», — сказал руководитель ЗАО Grinda Кястутис Вайцекутис.

Нынешней зимой 60 специальных автомобилей компании будут убирать 1670 улиц города Вильнюса, что на 966 улиц (около 450 км) больше, чем в прошлом году. Установлен приоритетный порядок уборки улиц. Снег будет убираться прежде всего на 739 улицах, по которым осуществляется движение общественного транспорта, затем будут убраны более 930 обслуживаемых и вспомогательных улиц.

В этом году компания использует новую технику: 4 малогабаритные пескоразбрасывающие машины в центре столицы, приспособленные для работы на узких улицах Старого города. Автомагистрали будут очищаться двумя мощными грузовиками, оснащенными снегоочистителями, способными перевозить в соляных контейнерах до 14 тонн реагента. За один заезд эти снегоуборочные машины очищают улицы площадью около 300 тыс кв. метров.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt