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Испытания электросистемы Литвы и Польши пройдут в декабре

Фото enmin.lrv.lt

Испытания аварийного подключения электросистемы Литвы к системе Польши запланированы на начало декабря. 

Об этом договорились в пятницу министр энергетики Дайнюс Крейвис и ответственный за энергетику министр по вопросам климата и окружающей среду Михал Куртыка, сообщило Министерство энергетики. 

Проект расширения электроэнергетического межсоединения Литвы и Польши LitPol Link подходит к концу, и глава государственной энергетической группы Epso-G Роланлас Зукас в августе сказал, что испытания действия сетей двух стран в синхронном режиме планируются позже осенью, «ближе к ноябрю».

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Испытание работы литовской системы в изолированном режиме намечено провести в следующем году. 

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