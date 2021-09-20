Испытания электросистемы Литвы и Польши пройдут в декабре

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Испытания аварийного подключения электросистемы Литвы к системе Польши запланированы на начало декабря.

Об этом договорились в пятницу министр энергетики Дайнюс Крейвис и ответственный за энергетику министр по вопросам климата и окружающей среду Михал Куртыка, сообщило Министерство энергетики.

Проект расширения электроэнергетического межсоединения Литвы и Польши LitPol Link подходит к концу, и глава государственной энергетической группы Epso-G Роланлас Зукас в августе сказал, что испытания действия сетей двух стран в синхронном режиме планируются позже осенью, «ближе к ноябрю».