Исследование Департамента статистики потерпело фиаско

1) данные о национальности или вероисповедании человека на сегодняшний день не являются обязательными и часто не указываются в регистрах;

2) опрос населения с 15 января до 28 февраля по национальности, родному языку и исповеданию веры подвергся осуждению с самого первого дня, так как проводился только в электронном виде, к тому же, как видно из статистической информации, предоставленной тем же Департаментом статистики, только 77% домохозяйств имеют персональные компьютеры дома, в сельской местности -71%. Если вдаваться в подробности, мы увидим что в 2020 году только 57,7% людей в возрастной группе 16-74 лет использовали услуги электронной почты и только 14,4% — в возрастной группе 65-74 лет;

3) Департамент статистики не провел эффективную пропагандистскую и информационную кампанию по опросу населения, проведенному в рамках всеобщей переписи, и Департамент национальных меньшинств также отказался от этого вопроса.

Можно только сожалеть о том, что организаторы всеобщей переписи не смогли должным образом оценить текущую реальную ситуацию с использованием информационных технологий в Литве, не приложили достаточных усилий для информирования населения и распространения информации о переписи. Объективно уже на начальном этапе всеобщей переписи населения и жилищного фонда автоматически запрограммированы неточности и искажения реальной ситуации при сборе данных о национальности и родном языке населения. Сегодня уже всем ясно, что только традиционный, живой метод общения, когда интервьюер посещает человека, может привести к успеху в этом вопросе.

Как мы видим, у Союза поляков Литвы вместе с рядом других неправительственных организаций в начале января были верные прогнозы в отношении провала анкеты, инициированной Департаментом статистики Литвы. Поэтому Союз поляков Литвы решил начать гражданскую кампанию — Общественную перепись населения Польского края в Вильнюсском регионе, целью которой было привлечь внимание населения к важности объявления своей личности в государственной переписи населения. Мы объясняли, что собранный материал позволит сравнить данные и определить истинную численность польского населения. Эта кампания организована была не только в электронном виде, но и традиционным способом, с помощью интервьюеров, посещающих каждого жителя и опрашивающих его в письменной форме.

Инициатива СПЛ уже получила международную поддержку. Лорант Винче, член Европейского парламента, председатель Федерального союза европейских наций (FUEN), направил письмо поддержки Союзу поляков Литвы. Подобные переписи населения традиционных национальных меньшинств проводились много раз в других странах ЕС: венгерских национальных меньшинств в Румынии и Словакии, хорватских национальных меньшинств в Боснии и Герцеговине и так далее. Подобные инициативы приветствуются и даже поощряются практически всеми правительствами ЕС.

Мы надеемся, что общественная инициатива СПЛ будет более успешной, чем действия, проводимые Департаментом статистики, и в любом случае общая цель — определить как можно более точное количество национальных меньшинств, проживающих в Литве, будет достигнута.

Вальдемар Урбан,

координатор общественной инициативы Союза поляков Литвы