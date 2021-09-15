Исследование Литвы: вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма

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Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма коронавируса, также и в плане защиты от осложнений и смерти, показывает произведенный Департаментом статистики Литвы анализ данных.

В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%.

«У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, то есть, я бы сказал, прекрасные результаты», – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис.