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Исследование Литвы: вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма

Nuotrauka sam.lrv.lt

Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма коронавируса, также и в плане защиты от осложнений и смерти, показывает произведенный Департаментом статистики Литвы анализ данных. 

В соответствии с  данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%.

«У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, то есть, я бы сказал, прекрасные результаты», – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис. 

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Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%). 

В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых. 

Риск умереть для непривитых как минимум в двадцать раз выше, чем для привитых, показал анализ. 

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