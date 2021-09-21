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Исследование Минобороны Литвы: китайское оборудование 5G представляет риск

Фото kariuomene.lt

По результатам исследования продаваемого в Литве смарт-оборудования трех китайских производителей Huawei, Xiaomi и OnePlus были выявлены четыре существенных риска кибернетической безопасности, сообщил во вторник Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ).  

Два риска связанные с установленными производителем в оборудовании приложениями, по одному риску, связанному с утечкой персональных данных и с возможными ограничениями свободы слова, отмечает НЦКБ. 

В продукции Xiaomi выявлены три риска, у Huawei – один, между тем, в мобильном оборудовании производителя OnePlus рисков уязвимости кибербезопасности не было обнаружено. 

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Фото kam.lt

«Были избраны три китайских производителя, которые с прошлого года предлагают литовским потребителям приобрести мобильное оборудование технологии 5G, и которые были названы международной общественностью как представляющие определенные риски кибернетической безопасности», – отметил в пресс-релизе вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс. 

Для исследования были выбраны китайские производители Huawei, Xiaomi и OnePlus по причине того, что согласно международной базе кибернетически уязвимых данных за последние четыре года в оборудовании всех этих производителей обнаруживались риски кибербезопасности – у Huawei было выявлено 144 нарушения, у Xiaomi – 9, у OnePulse – одно. 

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