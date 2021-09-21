Исследование Минобороны Литвы: китайское оборудование 5G представляет риск

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По результатам исследования продаваемого в Литве смарт-оборудования трех китайских производителей Huawei, Xiaomi и OnePlus были выявлены четыре существенных риска кибернетической безопасности, сообщил во вторник Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ).

Два риска связанные с установленными производителем в оборудовании приложениями, по одному риску, связанному с утечкой персональных данных и с возможными ограничениями свободы слова, отмечает НЦКБ.

В продукции Xiaomi выявлены три риска, у Huawei – один, между тем, в мобильном оборудовании производителя OnePlus рисков уязвимости кибербезопасности не было обнаружено.