Исследование мутаций

Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.

Кроме того, лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.