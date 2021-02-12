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Исследование мутаций

Фото pixabay.com

Для того чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья.

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Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.

Кроме того, лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.

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К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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