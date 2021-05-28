Исследование расходов в столицах стран Балтии

По словам Ю. Цвиликене, сравнивая доходы в трех странах Балтии, Литва находится посередине. В Таллине средний доход семьи составляет 2897 евро в месяц, а в Риге — 2020 евро.

Бюджет домохозяйств

Исследование, проведенное банком Swedbank, показало, что среди жителей трех столиц — Вильнюса, Риги и Таллина — вильнюсцы меньше всего тратят на необходимые расходы, на еду, жилье и транспорт. Это составляет 29% от доходов домашнего хозяйства и составляет 630 евро в месяц. «Больше всего жители всех трех столиц тратят на еду. В Вильнюсе это обходится примерно в 442 евро. В Литве средняя потребительская корзина не подорожала, в Риге подешевела на 33 евро, а в Таллине стала дороже на 42 евро», – сказала глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене. В Эстонии на обязательные расходы уходит 709, в Латвии – 764 евро. Жители Таллина тратят на них лишь четверть доходов (в Таллине с 2013 г. общественный транспорт бесплатный). В Литве домашнему хозяйству транспорт обходится в 64, в Латвии — 100 евро.

Жилье

По словам Ю.Цвиликене, расходы жителей Вильнюса и Таллина растут из-за высоких цен на аренду и покупку жилья. В Литве аренда за последние три года подорожала на 33%, а из-за роста цен на недвижимость на 28% увеличились взносы по ипотеке. В Риге аренда подорожала ненамного (1%). На другие расходы у таллинских хозяйств остается в среднем почти 2200 евро в месяц, а у рижан — 1300 евро. «В Литве у жителей в среднем остается около 1600 евро. За последние два года эта сумма у вильнюсцев выросла на 650 евро. По данным исследования, больше денег остается у тех, у кого есть свое жилье», – сказала Ю.Цвиликене.

Средние доходы одной семьи в Вильнюсе составляют 2207 евро, в Таллине — 2897 евро, в Риге — 2020 евро в месяц. «В Литве важную долю доходов составляют «детские» деньги, это 140 евро в месяц», – сказала эксперт Swedbank.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ