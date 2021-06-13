Исследования качества воды

Ученые озабочены состоянием воды в наших реках – во всех пробах обнаружены загрязнения микропластиком. Эта проблема становится все более актуальной во всем мире.
В рамках международной Акции чистых берегов ученые провели исследование качества воды трех рек – Нерис, Вильняле и Жалесос. Самый высокий уровень загрязнения микропластиком установлен в Вильняле. При этом частицы микропластика найдены и в двух других реках, сообщает пресс-служба организации River Cleanup Lietuva.
Ученые отмечают, что в реки микропластик смывается дождевой водой, а с более урбанизированных территорий загрязнения дальше попадают в моря и океаны. Для борьбы с этими загрязнениями необходимы комплексные меры, подчеркивают специалисты, – от сортировки мусора до внедрения технологий в канализационные и очистительные системы.
В минувшие выходные организация River Cleanup Lietuva провела акцию по очистке берегов рек. Таким образом Литва присоединилась к мировому движению по очистке берегов рек.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ