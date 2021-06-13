Исследования качества воды

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Ученые озабочены состоянием воды в наших реках – во всех пробах обнаружены загрязнения микропластиком. Эта проблема становится все более актуальной во всем мире.

В рамках международной Акции чистых берегов ученые провели исследование качества воды трех рек – Нерис, Вильняле и Жалесос. Самый высокий уровень загрязнения микропластиком установлен в Вильняле. При этом частицы микропластика найдены и в двух других реках, сообщает пресс-служба организации River Cleanup Lietuva.