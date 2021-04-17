Исследования не подтвердили рост числа самоубийств в первые месяцы пандемии

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Исследователи обнаружили, что количество самоубийств не увеличивалось в первые месяцы пандемии Covid. В этом месяце Королевский колледж психиатров предупредил, что Великобритания изо всех сил пытается удовлетворить спрос на поддержку психического здоровья населения, отметив, что в прошлом году за помощью обратилось рекордное количество детей и взрослых в Англии.

Но исследование, посвященное первым месяцам пандемии, не обнаружило признаков увеличения числа самоубийств, по крайней мере, в странах с высоким и выше среднего уровнем доходов. Международная группа исследователей, сообщила, что были проанализированы данные, касающиеся самоубийств в 21 стране мира, включая Японию, ряд штатов США и часть Англии. Команда создала модель тенденций ежемесячных самоубийств на основе данных за период с января 2019 года по конец марта 2020 года.

Затем они сравнили прогнозы модели с ежемесячно зарегистрированными самоубийствами в период с 1 апреля по 31 июля 2020 года. Результаты не показали никаких признаков увеличения количества самоубийств в какой-либо из стран. Команда исследователей предположила, что финансовая поддержка со стороны правительств, а также расширение и внедрение инновационных услуг в области психического здоровья — всё это оказало людям значительную помощь во время изоляции.

Однако наряду с этим специалисты предупреждают, что количество самоубийств может увеличиться по мере того, как экономические последствия пандемии станут более очевидными.