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Источник: пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать экономических мер

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать секторальных экономических мер, а лишь целевые санкции в отношении чиновников и силовиков, кроме того может быть создан черный список «доставляющих мигрантов авиакомпаний». Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

«Экономические санкции сейчас не рассматриваются. Пятый пакет будет включать целевые индивидуальные меры, а также может быть согласован черный список авиакомпаний третьих стран, доставляющих мигрантов в Белоруссию», — сообщил он.

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