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TOP,Общество

Источники энергии в жилых домах

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Минэнерго Литвы представило проект, связанный со сменой газовых баллонов в многоквартирных домах на другие источники энергии.

Предполагается, что помощь составит около 600 евро каждому домашнему хозяйству. Эта сумма будет направлена на приведение в порядок электропроводки или газовых сетей внутри дома и покупку новой плиты. «Проблема старая, и мы должны ее решать. Это вопрос надежности, безопасности и удобства. Было немало серьезных аварий. Цель программы – в 2-4-этажных многоквартирных домах заменить все газовые баллоны», – сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

Чтобы жители выбирали более безопасный вариант, правительство выделило в этом году 15 млн. евро на компенсации. В следующем выделят еще 10 млн. евро. «Эта сумма позволит на 100% погасить расходы на проектирование и оборудование новой системы», – сказал министр. За реконструкцию электропроводки в квартире и в подъезде выплатят до 200 евро без НДС, еще около 200 евро выделят на покупку новой электроплиты. Такие же субсидии будут выплачены на оборудование газовой системы и покупку плиты. 

По данным Минэнерго, несмотря на нарушение правил безопасности, жители все еще пользуются газовыми баллонами в 1600 многоквартирных домах (в них 42 000 квартир). «Наш совет каждый год получает 4-5 сообщений об утечке газа и взрывах, а это касается всех жильцов дома. Повреждаются конструкции, это приводит к тому, что дом разваливается, последствия могут быть очень болезненными», – сказала председатель Государственной службы регулирования энергетики Инга Жилене. «В квартирах за этими системами никто не присматривает», – добавила она. По словам И. Жилене, больше всего таких домов находится на взморье, меньше – в Укмяргском муниципалитете. 

Жилтоварищества или жители могут подавать заявки. Все документы надо собрать до 1 октября, а работы выполнить до 1 декабря. Субсидии выплатят в этом году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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