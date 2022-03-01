Историческая заявка. Украину возьмут в ЕС?

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Война с Россией принесла Украине неожиданный результат – страны ЕС сами заговорили о необходимости включения Украины в союз. И вот Украина уже официально подала заявку на членство. Что Украину ждет дальше?

Перспектива есть

Первыми за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе высказались президенты двух стран — Польши и Эстонии.

«Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине», — написал Анджей Дуда в своем Twitter.

Президент Эстонии Алар Карис заявил об этом на многотысячной акции в поддержку Украины в Таллинне.

«Ситуация для Эстонии, которая в НАТО и ЕС, несравненно лучше, чем у стран, которые еще не являются членами этих блоков. Поэтому я считаю, что правильно было бы предоставить Украине четкую перспективу членства в ЕС», — цитирует его ERR.

Утром в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз поддержать Украину предоставлением перспективы членства в ЕС.

Глава Европейской народной партии и бывший глава Евросовета Дональд Туск также выразил мнение, что «европерспектива для Украины может изменить правила игры, диктуемые Москвой.

Затем эту же идею поддержали Словения и Литва.

«Если ЕС не будет расширяться — будет расширяться кто-то другой… Мы должны подготовить амбициозный и конкретный план быстрой интеграции Украины в ЕС до 2030 года», — отметил премьерСловении Янес Янша.

Специальная процедура

Словакия предложила ЕС создать новую специальную процедуру присоединения Украины к Европейскому Союзу, чтобы в будущем помочь Украине встать на ноги и восстановиться после войны.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что в связи с войной в Европе сейчас необходимо подать Киеву сигнал.

«Они борются за себя, они борются за нас — они борются за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу», — сказал Хегер.

Премьер-министр Словакии предлагает, чтобы для Украины создали совершенно новый подход интеграции в ЕС — «совершенно новый путь» для государства, которое прошло через войну и «хочет стать частью Европы».

Хегер считает, что этот подход должен также содержать помощь в восстановлении Украины. «Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты», — сказал он, выдвигая идею создания фонда восстановления Украины.

Хегер подчеркнул, что Россия нацелилась на украинскую инфраструктуру во время вторжения, поэтому «потребуется очень много инвестиций, чтобы привести страну в ту форму, в которой они были неделю назад».

Хегер добавил, что ожидает «жажду реформ в Украине как никогда раньше».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину «одной из нас» и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе.

Действия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому Союзу за безотлагательным присоединением Украины по новой специальной процедуре. “Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что все это возможно», – заявил Зеленский.

Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председательству Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.

В ЕС считают, что процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз — это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.