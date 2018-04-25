История — как трагедия и как фарс

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

История повторяется дважды — сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Эти слова известного немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля как нельзя лучше иллюстрируют события, происходящие сегодня вокруг искусственного пляжа на Лукишкской площади.

На минувшей неделе самоуправление получило распоряжение по поводу надписей не на государственном языке; для исправления положения специально изготовлены новые вывески. Ранее председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис назвал пляж «издевательством над историей Литвы».

Тем временем политики утверждают, что подобный объект в центре города оскорбляет память жертв восстания 1863 г. Между тем эксперты обращают внимание на то обстоятельство, что точное место экзекуции участников восстания 1863 г. до сих пор не известно.

«На этой площади убиты участники восстания… Там происходило много событий, которые не допускают таких вещей, которые творит Вильнюсское самоуправление», — сказал журналистам лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис.

Как мы уже сообщали, на минувшей неделе Сейм срочно принял закон, в котором утверждается, что «нынешнее состояние площади и способ обустройства не соответствуют ее историческому и урбанистическому значению и угрожают уничтожить историческую память народа».

Впрочем, по мнению экспертов, на этой территории длительное время была базарная площадь, она выглядела совсем не так, как выглядит сегодняшняя Лукишкская площадь, и занимала совсем другое пространство, чем сейчас. Места экзекуции могли находиться как в центре этой площади, так и в любом другом ее месте. Кроме того, базарная площадь здесь занимала значительно больше места, чем сегодняшняя Лукишкская площадь: она тянулась вплоть до самой горы Таурас.

Как пишет lrt.lt, председатель Палаты архитекторов Лукас Рякявичюс считает, что «такое восприятие центра площади нам продиктовал стоявший памятник Ленину, и мы по-прежнему за это цепляемся. Скульптура создавала симметричное, центростремительное восприятие площади – будто то, что находится в центре площади, нам очень важно. Сегодня могли бы и отказаться от ленинского наследия».

Впрочем, жаркие, порой политизированные словесные дебаты на минувшей неделе переросли в протестную акцию.

3 июля в 14 часов в Вильнюсе, на Лукишкской площади, шяуляец Йонас Милерис (1950 г.р.) вылил фекалии. На площади стоял невыносимый смрад. Милерис уже прославился разными акциями протеста (так, с вилами в руках ворвался в здание компании Telekomas в знак протеста против высоких цен). В пятницу утром он сообщил журналистам, что наведет порядок на площади: «Разгоню этих п…расов». В 14.03 полицейские, наблюдавшие за видеокамерами, работающими в городе, увидели на пл. Лукишкю человека в маске. Через минуту сообщили, что мужчина в противогазе и с вилами в руках несет мешок с фекалиями.

Он подошел к песку и что-то вылил из мешка. К каждому зубцу его вил была привязана алюминиевая ложка. На место происшествия прибыла полиция, подозреваемый не сопротивлялся и прошел с полицейскими в один из микроавтобусов. Полицейские натянули стоп-ленту, поскольку на этом участке стоял зловонный запах.

Тем временем, как заявила представитель Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене, пляж на пл. Лукишкю в столице создает эпидемиологический риск. Г. Мегелинскене отметила, что здесь гуляют домашние питомцы, однако специалисты не проверяли объект ночью. Возможно, в это время суток приходят и бездомные животные.

«Основными факторами риска инфекционных заболеваний являются песок и кабина для переодевания, которую также следует ежедневно чистить и дезинфицировать. Национальный центр общественного здоровья не располагает данными о проведении дезинфекции и уборке. Это довольно сложно оценить, но это очень важно», – сказала она.

Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подярскис заявил, что качество песка на площади Лукишкю проверяется ежедневно, а муниципальная компания Grinda заботится об отлове бездомных животных. По его словам, исследование качества песка проводится в собственной лаборатории предприятия. Он пообещал представить все данные как в Национальный центр общественного здоровья, так и в Комиссию Сейма по борьбе за свободу и государственной исторической памяти. К сведению, помимо лукишкского в Вильнюсе есть 10 пляжей.

Кстати, на этой неделе на Лукишкской площади проходит показ исторических литовских фильмов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt