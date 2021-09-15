История с упомянутыми ЕСПЧ афганцами странная, ее следует выяснить – А. Скайсгирите

Как сообщила BNS на прошлой неделе представитель правительства Литвы в ЕСПЧ Каролина Бубните-Ширмене, Литва надеется в течение нескольких дней обратиться в Страсбургский суд с просьбой об отмене его решения о запрете возврата этих афганцев в Беларусь.

На прошлой неделе ЕСПЧ применил временные меры защиты в отношении пяти афганских граждан по делу против Литвы, временно запретив их высылку из страны.

По словам К. Бубните-Ширмене, это решение не обязывает Литву принимать этих лиц, и это подчеркивается в самом решении суда.

Временные меры защиты действуют до 29 сентября.

В сообщении ЕСПЧ говорится, что заявителями являются граждане Афганистана, прибывшие в Беларусь в августе этого года. Мигранты утверждают, что они бежали из Афганистана от , потому преследований Талибана, который взял контроль над страной.

ЕСПЧ был проинформирован о том, что мигранты несколько раз не могли попасть в Литву, поскольку были возвращены в Беларусь и застряли на границе, а с 5 сентября они скрываются в Литве.

Между тем литовские пограничники заявляют, что эти мигранты прибыли на литовскую границу из Беларуси в четверг, поэтому их не пустили. Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас полагает, что суд, возможно, ввели в заблуждение относительно местонахождения мигрантов.

Аста Астраускене, являющаяся адвокатом афганской юридической фирмы Spectrum Legis, представляющая афганцев, утверждает, что они находились на территории Литвы и были вытеснены из нее, а Литва не имела права вытеснять их на территорию Беларуси.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов.