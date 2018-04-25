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История Vlantana Norge повлияет на репутацию литовских перевозчиков в Норвегии

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Предъявленные в Норвегии подозрения в эксплуатации работников компанией Vlantana Norge нанесли удар по репутации литовских автоперевозчиков в этой стране, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. 

Работающие в Норвегии предприниматели утверждают, что пока не ощутили негативного влияния, но предупреждают, что сейчас чаще и жестче будут проверять и другие литовские компании, больше вопросов начинают задавать и клиенты.

Сообщение о подозрениях в нарушении Vlantana Norge получала в прошлом году от Норвежской администрации общественных дорого, одновременно она лишилась лицензии в этой стране. Компания будет ликвидирована, но решение норвежцев планируется обжаловать. 

Норвежская полиция, выясняющая ситуацию со скандалом об эксплуатации работников находящейся в управлении литовцев фирмой  Vlantana Norge в Норвегии, провела обыски, арестовала счета компании и конфисковала принадлежащие ей грузовики, сообщил портал новостей 15min.lt, ссылаясь на норвежские СМИ. 

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Лицензия Vlantana Norge на перевозку грузов в Норвегии была остановлена в начале этой недели. Это первый случай отзыва лицензии транспортной компании Норвежской дорожной администрацией в связи с возможной эксплуатацией работников. 

Через акционеров Vlantana Norge связана с одной из крупнейших литовских транспортных компаний Vlantana. По официальным данным, у Vlantana Norge 161 сотрудник.  

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