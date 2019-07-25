История выступления литовских клубов в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов начала формироваться в начале 1990-х из турнира «Кубок европейских чемпионов». Пробный шар под нынешним названием был запущен в сезоне 1992/93, где Литву представлял флагман литовского футбола еще с советских времен — вильнюсский «Жальгирис». Чуда не случилось: в 1/16 чемпион Литвы был уничтожен голландским ПСВ (0:6, 0:2), за который тогда играл вот-вот готовый превратиться в звезду мирового футбола Ромарио.

На следующий год у нового чемпиона Литвы — паневежского «Экранаса» — тоже ничего не получилось в ЛЧ: неожиданное фиаско от мальтийской «Флорианы» (0:1, 0:1).

На пути к окончательному формату

В следующих трех сезонах страны, имеющие низкий коэффициент УЕФА (в число которых входила и Литва), даже не были представлены в Лиге чемпионов. Поэтому лучшие клубы страны начинали выступление сразу с Кубка УЕФА — второго по значимости клубного турнира континента, но и там особых успехов не добились.

Только в сезоне 1997/98 представитель Литвы вернулся в главный еврокубок. Два года подряд таковым становилась шяуляйская «Кареда», выбывавшая из борьбы еще на стадии первого квалификационного раунда.

Между тем формат Лиги чемпионов УЕФА окончательно сформировался, а вот путь, чтобы попасть в основной групповой этап турнира, стал еще длиннее для представителей стран, не играющих в большом футболе значительных ролей.

2000-е: гегемония «Каунаса» и «Ливерпуль»

В 2000-х годах в литовском футболе доминировал в основном ФБК «Каунас», успевший в период с 1999-го по 2007 год выиграть чемпионский титул восемь раз. В 2005-м в Лиге чемпионов клуб получил своего самого именитого соперника — английский «Ливерпуль» — и уступил в двух матчах с общим счетом 1:5 (1:3, 0:2).

Лучшего результата в ЛЧ «Каунас» добился в сезоне 2008/09, когда сенсационно прошел во втором квалификационном раунде шотландский «Глазго Рейнджерс» (2:1, 0:0) и остановился в шаге от попадания в групповой этап. Помешал литовскому чемпиону в этом датский «Ольборг», выигравший оба матча с одинаковым счетом 2:0.

Попытка «Экранаса»

Эстафетную палочку у «Каунаса» перенял паневежский «Экранас». С 2008-го по 2012 год эта команда под руководством нынешнего тренера сборной Литвы Вальдаса Урбонаса пять раз подряд становилась чемпионом страны. Все было хорошо, пока в клубе не начался финансовый кризис, затем его исключили из еврокубков, а потом и из высшего дивизиона национального чемпионата. В 2016-м он прекратил существование.

Ближе всего к групповому этапу в ЛЧ паневежцы оказались в сезоне 2011/12, когда в третьем из четырех квалификационных раундов уступили белорусскому БАТЭ (0:0, 1:3).

Возвращение «Жальгириса»

После ухода «Экранаса» на авансцену вернулся столичный «Жальгирис». Клуб четыре года подряд становился сильнейшим в А-лиге, но в ЛЧ ни разу не сумел преодолеть второй квалификационный раунд.

Главным успехом в еврокубковой истории вильнюсского «Жальгириса» все-таки остается союзный период команды, когда команда дошла до 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА-1989/90, где уступила в двух матчах белградской «Црвене Звезде» (1:4, 0:1).

Новый лидер «Судува» и самый удачный еврокубковый сезон Литвы

Последние два года сильнейшим клубом Литвы становится мариямпольская «Судува», лидирует она, кстати, в национальном чемпионате и сейчас. Дебютировала команда в Лиге чемпионов год назад с победы над крепким кипрским АПОЭЛ (3:1, 0:1). Правда, затем во втором отборочном раунде пришлось признать силу «Црвены Звезды» (0:3, 0:2), с которой мариямпольцам придется биться и сейчас, причем уже в первом отборочном раунде.

В пользу «Судувы» говорит тот факт, что эта команда два года подряд останавливается в шаге от группового турнира Лиги Европы, где два года назад ей дорогу в последний момент перешел болгарский «Лудогорец», а год назад — шотландский «Селтик».

И именно во многом благодаря «Судуве» еврокубковый сезон 2017/18 стал по-настоящему успешным для литовских команд в целом. «Тракай» тогда добрался в Лиге Европы до третьего отборочного раунда, и сообща клубы Литвы собрали в том сезоне небывало высокую сумму баллов в рейтинге УЕФА — 9,5, с которой Литва занимала высокое 28-е место.

Со времени введения клубного рейтинга УЕФА (в начале 2000-х) так много пунктов в копилке литовских команд за сезон в еврокубках никогда не собиралось.

Подготовлено по сообщениям СМИ