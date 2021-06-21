Истребители НАТО восемь раз поднимались в воздух сопроводить российские военные самолеты

В тот же день были сопровождены два российских бомбардировщика Ту-160, два истребителя Су-35 и Су-27.

Третий раз 15 июня истребители НАТО поднимались в воздух из-за двух российских самолетов Су-35.

Из-за двух летевших над Балтикой в тот день российских штурмовиков Литва заявила протест России, так как подозревает, что они нарушили воздушное пространство страны. По данным литовских должностных лиц, российские самолеты углубились на один километр в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около минуты.

16 июня истребители воздушной полиции дважды сопроводили российские самолеты: первый раз — самолет разведки А-50, второй раз — самолеты Ан-30, Ан-12, два Су-24, два Су-27, один Су-34, два Су-35.

17 июня натовские истребители уже патрулировали в международном воздушном пространстве над Балтикой из-за активизации действий в Калининградской области.

18 июня один раз был сопровожден российский самолет Ил-22, второй раз — Ан-26.

В большинстве случаев российские самолеты летели с отключенными транспондерами, не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, плана полета у них не было.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.