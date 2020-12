Italija ir Vokietija nuo sausio tęs NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse

Antano Gedrimo KOP AB nuotraukos: Rugsėjo 1 d. NATO oro policijos misijos kontingentų pasikeitimo ceremonijoje Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose

Italijos ir Vokietijos karinės pajėgos nuo sausio dar tris mėnesius tęs NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Pasak ministerijos, 55-ajai misijos rotacijai toliau iš Aviacijos bazės Šiauliuose vadovaus Italija, sustiprinimą iš Estijos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Amaryje teiks Vokietija. Abiejų valstybių kariai misiją toliau vykdys su naikintuvais „Eurofighter Typhoon“.

Gruodžio viduryje Aviacijos bazėje Šiauliuose surengta simbolinė Italijos kontingentų pasikeitimo ceremonija.

Per ją Italijos karinių oro pajėgų kontingento Šiauliuose vadas pulkininkas Antonio Di Matteo (Antonijus Di Mateo) pabrėžė, kad per 54-ąją oro policijos misijos rotaciją naikintuvai daugiau kaip 20 kartų kilo reaguodami į Rusijos naikintuvų priartėjimą prie NATO oro erdvės. Pasak jo, be pertraukos misiją iki balandžio kariai tęs „išlaikydami aukščiausią savo standartą“.

Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas padėkojo italams „už saugų dangų ir discipliną“ veikiant šiandieninėje situacijoje ir žiūrint į koronaviruso pandemiją „ne kaip į kliūtį, o kaip į naują realybę, kurioje privalome nenutrūkstamai vykdyti mums iškeltus uždavinius“.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse nenutrūkstamai vyksta nuo 2004 metų Lietuvai, Estijai ir Latvijai tapus aljanso narėmis. Po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje 2014 metais, misija sustiprinta.