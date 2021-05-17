Италия и Испания готовятся к летнему сезону, открываются заведения и в других странах ЕС

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Кампания по иммунизации европейцев идет полным ходом. Некоторые страны уже активно включились в подготовку к летнему сезону и приему гостей, сообщает Euronews.

Во Франции 20 млн граждан получили как минимум первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Как отмечают местные СМИ, люди спешат сделать прививку в ожидании открытия в ближайшие дни террас кафе и ресторанов, магазинов и учреждений культуры.

Тем временем в Испании после снятия ограничительных мер в ряде регионов люди начали выезжать к побережью. На пляжах открывают кафе и рестораны, которые охотно посещают клиенты. В отличие от Португалии, Испания пока еще не открыла свои границы для британских туристов. В доковидное лето в Испании отдыхали более 18 млн граждан Соединенного Королевства.

Летний сезон открыли и в Италии, где значительно улучшилась эпидемическая ситуация. Пляжи оборудуют в соответствии с санитарными нормами. Зонтики и лежаки устанавливают в нескольких метрах друг от друга. Страна готовится к приему туристов. С 16 мая отменен карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны.

В Польше впервые за последние шесть месяцев открылись террасы кафе и ресторанов. Люди наслаждаются вновь появившейся возможностью встретиться с друзьями. В стране смягчены правила, касающиеся ношения защитных масок. Они обязательны лишь там, где невозможно сохранять социальное дистанцирование.