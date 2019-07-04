Италия избежала штрафных санкций со стороны ЕС

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Еврокомиссия сняла угрозу дисциплинарных мер в отношении Италии. Правительство этой страны согласилось привести растущий государственный долг в соответствие с бюджетными правилами ЕС и предприняло шаги в этом направлении.

В ходе брифинга он отметил, что Италия в этом году, как ожидается, будет в целом соответствовать Пакту стабильности и роста ЕС.

«Пакт стабильности и роста не ставит цели наказать кого-либо или ввести дисциплинарные санкции. Его цель – обеспечить соблюдение правительствами разумных норм управления государственными финансами и быстрое решение проблемы по мере их возникновения. Мне приятно видеть, что это так и случилось сегодня», – сказал Московиси.

Еврокомиссар подчеркнул, что правительство Италии отреагировало на сигнал, полученный месяц назад из Брюсселя, и приняло пакет мер для обеспечения полного соблюдения пакта. Еврокомиссия будет внимательно следить за выполнением этих мер во второй половине года. Она готова обеспечить, чтобы пакту соответствовал и проект бюджета Италии на 2020 год, который должен быть представлен в Брюссель до 15 октября.

Также Московиси сказал, что итальянское правительство приложило в этом году дополнительные усилия, чтобы частично компенсировать ухудшение структурного баланса в 2018 году в результате чрезмерных расходов.

Однако, чтобы принять окончательное решение о снятии с Италии угрозы санкций, Еврокомиссия должна изучить всю информацию из Рима о государственных финансах страны, отметил Московиси.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия планирует оштрафовать Италию на 0,2% от ВВП страны (3,5 млрд евро или 4 млрд долларов) за недостаточные усилия для сокращения размера дефицита госбюджета и госдолга.

Также в начале июня Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии. Власти страны должны были в течение месяца предоставить свои пояснения по докладу ЕК о нарушении финансовых критериев в 2018 году.