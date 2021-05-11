Италия может отменить ограничения для туристов

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Италия планирует отменить карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, уже в середине мая в попытке оживить индустрию туризма, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает Reuters.

«Мы работаем над отменой «мини-карантина» для людей, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, доказательство вакцинации или выздоровление от COVID в течение последних 6 месяцев. То же самое и в США», — заявил он.

Сейчас людям, въезжающим в Италию из других европейских стран и Израиля, обязателен пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции. Для путешественников, прибывающих из США, обязательный период карантина составляет 10 дней.

Напомним, что Евросоюз введет паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции для туристов со второй половины июня 2021 года.