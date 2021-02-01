Италия не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет, сообщает Европейская правда.

«Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca имеют уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдался хороший ответ антител) была представлена ​​плохо», — говорится в сообщении.

Для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом рекомендуется вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Вместе с тем в агентстве рекомендуют использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.