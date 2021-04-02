Италия обязала медиков вакцинироваться от COVID-19

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

В Италии работников медицинских учреждений обязали вакцинироваться от коронавируса. Соответствующий указ издал премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает NYT .

Медиков, которые отказываются от прививок против COVID-19, можно будет временно отстранять от работы или отправлять в неоплачиваемый отпуск.

В то же время указ противоречит законам страны, обеспечивающими медработникам конфиденциальность информации о вакцинах, которые они делают или не делают. Также есть закон, запрещающий наказывать работников, отказывающихся от лечения.

В свою очередь премьер-министр ясно дал понять, что нарушение правил безопасности недопустимо.

«Абсолютно неприемлемо, что непривитые работники контактируют с больными», — пояснил Драги.

Как пишет издание, с начала пандемии медсестры и врачи были национальными героями, жертвовавшими собой, чтобы защитить население. Но теперь итальянцы возмущены, что в некоторых крупных больницах до 15% медработников, которым при проведении вакцинации было отдано предпочтение перед пожилыми людьми, отказались от прививок.

В частности, в доме престарелых вблизи Рима почти весь медперсонал отказался от вакцинации. Там возник кластер — заболели трое сотрудников и 27 из 36 стариков.

«Медработники защищены законами о неприкосновенности частной жизни. Но это право действует до тех пор, пока не ограничивает права другого человека», — сказал руководитель одной из больниц.

Напомним, что в Европе две дозы COVID-вакцины получили 4% населения. Кампания по вакцинации идет «неприемлемо медленно». ЕС в первом квартале получил на 73 млн доз вакцин меньше, чем планировалось.