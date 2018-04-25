Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время заразились почти 4,5 тыс. человек.

Об этом, как сообщает The Guardian Live, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. «За сегодня выздоровели 415 человек, их число достигло 4440» , — сказал Борелли на вечернем брифинге.

Таким образом, по числу жертв Италия обошла Китай.

За последние 24 часа в стране умерли 427 человек (прирост +14,3%) и общее количество погибших достигло 3405. В целом количество подтвержденных случаев заражения вирусом в Италии составило 41035. В это число входят те, кто погибли, и те, кто выздоровел.

В Китае, по последним данным, погибли 3245 человек. Общее количество случаев заражений — более 80 тысяч.

На сегодня в Италии 33 190 активных случаев заражений коронавирусом — на 4480 больше по сравнению со средой.

4440 человек выздоровели, из них за последние сутки 415 (+ 10,3%).

2498 пациентов находятся в реанимации. Это на 241 больше, чем в среду. Из них 1006 — в Ломбардии, которая остается главным очагом эпидемии на Апеннинах. Власти области предупреждают о недостатке аппаратуры и мест в больницах.

Италия уже почти две недели находится в закрытом режиме, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса. Премьер Италии хочет продолжить жесткие карантинные меры после 3 апреля.