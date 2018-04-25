Италия открыла границы для граждан 14 стран вне ЕС, но с условием обсервации

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение Национального агентства по туризму Италии (ENIT) пишет, что Италия открыла границы для граждан 14 стран, не входящих в Евросоюз, но обязала их проходить 14-дневный карантин.

Так, речь идёт о гражданах Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая. Все они по прибытии должны соблюсти фидуциарную изоляцию в течение двух недель. Прибыв в Италию, им следует добраться до места обсервации как можно быстрее на личном транспортном средстве, арендованном автомобиле, такси. Использовать общественный транспорт запрещено.

Агентство напоминает, что каждые две недели перечень стран, гражданам которых разрешён въезд в Италию, будет пересматриваться.

Напомним, ранее въезд в эту страну был разрешён туристам из стран ЕС, стран-участниц Шенгенского соглашения, из Великобритании, Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.