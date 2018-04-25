Италия снимет ограничение на передвижение между регионами

Фото pixabay.com

В Италии планируют с 3 июня отменить ограничения на передвижение между регионами, введенное в связи с пандемией, сообщает La Stampa.

В частности, согласно с проектом, с 18 мая прекратят действовать ограничения на любые перемещения в пределах региона в котором проживает гражданин.

С 3 июня предлагается прекратить действие ограничений на передвижение между регионами, за исключением отдельных районов, если в отношении них существует обоснованная угроза заражения. Перемещение между регионами и внутри них ограничили еще с середины марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.

С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.

Еще сообщалось, что Италия решила временно легализовать трудовых мигрантов.