Италия ужесточает COVID-ограничения: правительство надеется избежать нового локдауна

Италия с 19 октября ужесточила меры, направленные на ограничение коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Мэров итальянских городов наделили полномочиями закрывать общественные пространства в 21.00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, а после 18.00 обслуживание в заведениях будет только за столиками и до полуночи. Работа заведений, которые готовят еду навынос, также будет разрешена до полуночи. Занятия в средней школе будут начинаться позже — с 9.00, также разрешен перенос некоторых уроков на послеобеденное время (многие школы в Италии обычно открыты только до обеда).

В новом постановлении правительства предусмотрено также проведение онлайн-уроков, но только для средних школ и только в критических ситуациях. При этом министр образования Лючия Адзолина ранее высказалась против перевода школьного образования в дистанционный режим, подчеркнув, что уроки — там, где это возможно, — должны продолжаться при личном присутствии школьников. В Италии отменяются конференции и фестивали, приостанавливаются занятия контактными видами спорта, приветствуется перевод сотрудников на дистанционную работу, сообщает итальянское издание The Local.