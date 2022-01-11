Италия ужесточила карантинные меры для непривитых

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В Италии с понедельника, 10 января, вступили в силу новые карантинные ограничения для не вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает DW.

Теперь для посещения ресторанов, гостиниц, ярмарок, горнолыжных подъемников, а также пользования местными и междугородними поездами и автобусами, необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, или документ, который будет подтверждать выздоровление.

Туристы из стран ЕС теперь могут использовать QR-коды из своих COVID-сертификатов.

Усиление карантинных мер связано с ухудшением показателей заболеваемости коронавирусом в стране. Так, в Италии фиксируют 1669 новых случаев заражения на 100 тысяч населения.

Ранее в Италии решили штрафовать непривитых от COVID.