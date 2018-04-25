Италия ужесточит карантинные ограничения из-за COVID-19

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Италия ужесточит ограничения из-за COVID-19, но воздержится от повторного введения общенационального карантина. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

По словам Джузеппе Конте, из-за значительного увеличения случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Италии необходимо вводить жесткие меры, включая ограничение поездок между наиболее пострадавшими регионами и ночной комендантский час. «Несмотря на все усилия, развитие эпидемии в последние несколько дней вызывает большое беспокойство», — сказал Конте, предупредив, что если не будут приняты более жесткие меры, то к декабрю отделения интенсивной терапии могут быть перегружены в 15 из 20 регионов Италии.

Ожидается, что страна будет разделена на три области в зависимости от уровня распространения инфекции в них, причем одни регионы будут подвергаться более жестким ограничениям, чем другие. В наиболее пострадавших районах по выходным закроют торговые центры, а движение общественного транспорта ограничат до 50-80%. Джузеппе Конте объявил также о возможном введении общенационального ночного комендантского часа.

В Италии уже закрыты все тренажерные залы, кинотеатры и театры, бары и рестораны закрываются в 18.00, людям запрещено одновременно принимать в своих домах более шести гостей, а защитные маски обязательны для ношения как в закрытых общественных местах, так и на открытом воздухе.

Ожидается, что режим ЧП продлится в Италии до 3 декабря.