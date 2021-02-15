Италия вновь ужесточает ограничения

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«Интерфакс» сообщает, что власти Италии решили вновь ужесточить противокоронавирусные меры в связи с распространением новых штаммов COVID-19. Такое решение принял совет министров страны.

Так, запрет на перемещение между регионами продлён до 25 февраля. С 14 февраля в ряде регионов (Абруццо, Лигурия, Тоскана, автономная область Трентино) вновь вводится «оранжевый» уровень опасности — закрываются бары, рестораны и музеи.