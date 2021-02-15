Италия вновь ужесточает ограничения

«Интерфакс» сообщает, что власти Италии решили вновь ужесточить противокоронавирусные меры в связи с распространением новых штаммов COVID-19. Такое решение принял совет министров страны.
Так, запрет на перемещение между регионами продлён до 25 февраля. С 14 февраля в ряде регионов (Абруццо, Лигурия, Тоскана, автономная область Трентино) вновь вводится «оранжевый» уровень опасности — закрываются бары, рестораны и музеи.
Остальные регионы страны пока находятся в «жёлтой» зоне: там точки общепита работают до 18:00, действует комендантский час.
Всего с начала пандемии в Италии было выявлено около 2.7 млн инфицированных, погибли более 93 000 пациентов.