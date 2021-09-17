Италия ввела обязательную вакцинацию всех работников

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В Италии первыми в Европе ввели обязательную вакцинацию для работников всех профессий. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Правило вступит в силу 15 октября. Чтобы попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места сотрудники должны иметь «зеленые пропуска».

И государственные, и коммерческие компании будут назначать ответственного за проверку так называемых «зеленых пропусков». Тех работников, у кого их не будет, планируют штрафовать, но не увольнять. Сумма штрафов будет составлять от 400 до тысячи евро, и еще больше — в случае выявления подделки документа.