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Италия вводит локдаун на Пасху

Фото pixabay.com

С понедельника половина итальянских регионов переходят в «красную» зону карантина, на пасхальные праздники власти вводят локдаун. Об этом сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на МОЗ.

Так, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом Минздрав Италии обнародовал новую карту зонирования страны. Согласно ей, «красными» будут провинции Ломбардия, Больцано, Тренто, Базиликата, Кампания, Эмилья-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Пьемонт, Венето и Марке.

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Остальные регионы относятся к «оранжевой» зоне, за исключением острова Сардиния, который остается «белым».

По распоряжению премьер-министра Марио Драги, в «красных» провинциях должны быть закрыты все торговые точки (кроме аптек и продуктовых магазинов) и образовательные учреждения, действует запрет на передвижение без особой необходимости.

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Кроме того, власти объявили о введении локдауна на 3-5 апреля по всей стране.

korrespondent.net

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