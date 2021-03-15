Италия вводит локдаун на Пасху

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С понедельника половина итальянских регионов переходят в «красную» зону карантина, на пасхальные праздники власти вводят локдаун. Об этом сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на МОЗ.

Так, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом Минздрав Италии обнародовал новую карту зонирования страны. Согласно ей, «красными» будут провинции Ломбардия, Больцано, Тренто, Базиликата, Кампания, Эмилья-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Пьемонт, Венето и Марке.