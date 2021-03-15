Италия вводит локдаун на Пасху

С понедельника половина итальянских регионов переходят в «красную» зону карантина, на пасхальные праздники власти вводят локдаун. Об этом сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на МОЗ.
Так, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом Минздрав Италии обнародовал новую карту зонирования страны. Согласно ей, «красными» будут провинции Ломбардия, Больцано, Тренто, Базиликата, Кампания, Эмилья-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Пьемонт, Венето и Марке.
Остальные регионы относятся к «оранжевой» зоне, за исключением острова Сардиния, который остается «белым».
По распоряжению премьер-министра Марио Драги, в «красных» провинциях должны быть закрыты все торговые точки (кроме аптек и продуктовых магазинов) и образовательные учреждения, действует запрет на передвижение без особой необходимости.
Кроме того, власти объявили о введении локдауна на 3-5 апреля по всей стране.korrespondent.net