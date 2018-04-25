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Италия закрылась от туристов

Фото pixabay.com

Власти Италии из-за объявленного на всей национальной территории карантина отправляют обратно прибывающих туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства РФ в Италии.

«Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт. В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом. В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан после соответствующих проверок в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства на территории итальянского государства», — говорится в сообщении.

Тем временем покинуть страну иностранцы, находящиеся в Италии, могут беспрепятственно.

Также в соответствии с последним распоряжением правительства Италии, итальянским гражданам предписано отказаться от туристических поездок как по территории страны, так и за границу. Любые выезды и переезды возможны только при наличии весомых и объективно обоснованных причин. Любое передвижение даже внутри городов должно сопровождаться заполненным сертификатом.

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Согласно последним данным, число инфицированных с начала вспышки коронавируса в Италии достигло более 10 тыс. человек, более 600 скончались. Вылечились более одной тысячи. Губернатор наиболее затронутой эпидемией области Ломбардии Аттилио Фонтана сообщил в среду, что за последние сутки было выявлено 1,5 тыс. новых случаев.

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