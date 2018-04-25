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Италия запретила въезд гражданам из 13 стран

Фото vilnius.lt

Министерство здравоохранения Италии опубликовало список стран, гражданам которых запрещен въезд в страну из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Об этом написало издание La Repubblica.

В «карантинный список» включены: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу и Доминиканская республика.

В сообщении говорится, что туристы, посетившие указанные страны или находившиеся там транзитом в последние 14 дней, также не смогут въехать в Италию.

NEWSru.com.il

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