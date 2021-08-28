Итальянская HWG учредит центр операций по безопасности в Вильнюсе

Итальянская компания услуг кибернетической безопасности HWG в сентябре нынешнего года планирует открыть в Вильнюсе центр операций по безопасности.
Компания намерена нанять двадцать аналитиков по кибербезопасности, которые будут обслуживать клиентов во всем мире, сообщило агентство по поощрению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»).
«Открывая центр операций по безопасности в Литве, мы надеемся пополнить мощности итальянской команды и предложить всесторонний мониторинг по безопасности большему числу клиентов», – сказал для пресс-релиза глава HWG Cyber Security Nordics Стефано Брусаферро.
Как сообщает компания, решение открыть центр в Литве было обусловлено наличием в стране большого количества высококлассных специалистов по кибербезопасности, а также благоприятными для бизнеса условиями в стране и возможностью сотрудничать с местными университетами.
По словам С. Брусаферро, со временем намечается расширить деятельность в регионе: в Балтийских и Северных странах, Беларуси, Польше и других соседних государствах.
HWG осуществляет круглосуточное наблюдение в сфере безопасности и реагирует на инциденты, предоставляя услуги компаниям более чем в 20 странах мира. У предприятия есть центры операций по безопасности в Вероне, Дубае и Сингапуре.
Сейчас в HWG работает более 60 главных аналитиков в сфере кибербезопасности, а для нового центра в Вильнюсе компания рассчитывает нанять еще 20–25 специалистов.