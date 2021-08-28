Итальянская HWG учредит центр операций по безопасности в Вильнюсе

Как сообщает компания, решение открыть центр в Литве было обусловлено наличием в стране большого количества высококлассных специалистов по кибербезопасности, а также благоприятными для бизнеса условиями в стране и возможностью сотрудничать с местными университетами.

По словам С. Брусаферро, со временем намечается расширить деятельность в регионе: в Балтийских и Северных странах, Беларуси, Польше и других соседних государствах.

HWG осуществляет круглосуточное наблюдение в сфере безопасности и реагирует на инциденты, предоставляя услуги компаниям более чем в 20 странах мира. У предприятия есть центры операций по безопасности в Вероне, Дубае и Сингапуре.

Сейчас в HWG работает более 60 главных аналитиков в сфере кибербезопасности, а для нового центра в Вильнюсе компания рассчитывает нанять еще 20–25 специалистов.