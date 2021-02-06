Итальянская мафия запретила экипажам скорой пользоваться сиреной

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В Неаполе итальянская мафия велела экипажам скорой помощи отключать сирену и проблесковые маячки во время выезда к пациентам. Об этом в сообщает издание TheTimes.

Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.

Мафиози неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом. Последние обратились к полиции с просьбой о защите, сообщает издание.