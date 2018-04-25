default image
Польша объявила частичный бойкот в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Л.Кукурайтис: в следующем году средняя пенсия увеличится на 8% до 374 евро

Подробнее...
default image
Беларусь не видит смысла в размещении российской военной базы

Подробнее...
default image
Группа протестующих напомнила о репрессиях коммунистического Китая

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начался отопительный сезон

Подробнее...
default image
Португалия намерена отменить квоты на въезд мигрантов

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Л.Линкявичюс надлежаще представляет интересы Литвы

Подробнее...
default image
Каждый год в латвийских бэби-боксах в среднем оставляют пять детей

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: позиция правительства по импорту электроэнергии с БелАЭС не меняется

Подробнее...
default image
Под вой сирен начались "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
В Гонконге запретили протестный марш в 70-ю годовщину КНР, но готовятся к беспорядкам

Подробнее...
default image
В кабмине – необъявленное заседание о планах "Беларуськалия" и И. Удовицкого в Клайпеде

Подробнее...
default image
Даунинг-стрит: Brexit непременно состоится 31 октября

Подробнее...
default image
В Литве начинается сезон гриппа

Подробнее...
default image
Ураган в Центральной Европе: обесточены тысячи домов, есть жертвы

Подробнее...
default image
Охраняющее ИАЭС подразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности

Подробнее...
default image
В Литве начинаются "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

Подробнее...
default image
Итальянский повар добавлял в еду марихуану

Подробнее...
default image
Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Итальянский повар добавлял в еду марихуану

Фото из открытых источников

Шеф-повар, который вел кулинарное шоу на сицилийском телевидении был арестован по подозрению в торговле наркотиками после того, как полиция обнаружила у него дома каннабис, сообщает BBC. 

По словам полицейских, Кармело Кьярамонте выращивал два крупных растения марихуаны и хранил дома 1 кг индийской конопли. Также было изъято вино, пропитанное каннабисом, оливки, кофе и тунец. Шеф-повар сказал полиции, что таким образом он исследует «новые ароматы». 

Итальянская газета La Sicilia сообщила, что Кьярамонте назвал себя «консультантом по агропродовольственной кухне третьего тысячелетия». 50-летний шеф-повар был освобожден из под стражи, но его ожидает суд. 

Кьярамонте известен как знаток сицилийской кухни, он работает также шеф-поваром в ресторане отеля Katane Palace в Катании. Местная газета сообщила, что одно из его телевизионных шоу называлось «Бессмертные рецепты и еда с афродизиаками».

korrespondent.net
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!